В поле зрения правящих попал сахар: цена на него изменится

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 марта 2017 г. 16:07
Первый пункт плана по осуществлению правительственной программы - гармоничное, ответственное и здоровое общество. В документе, который предали огласке 2 марта сказано, что будут стараться внедрить систему здорового образа жизни, ориентированную на здоровый образ жизни с детского сада. Один из способов – борьба с употреблением сахара.
Cukrus
© Fotolia nuotr.

Правительство обязало Минздрав и Минфин в конце года подготовить и представить применение налоговых мер для снижения употребления сахара.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига неоднократно говорил, что он одобряет идею дополнительного налогообложения продуктов, содержащих сахар.

Верига сказал DELFI, что после реализации этого плана подорожают освежающие газированные напитки, сладости.

"Это не нами придумано. Это рекомендация ВОЗ, чтобы фискальными мерами призывали к здоровому образу жизни или более здоровому выбору. Когда говорим о налоге на сахар, во-первых, речь идет о прохладительных напитках, которые очень нравятся детям. Это один из способов сделать неполезные продукты менее привлекательными", – сказал Верига.

В конце 2019 г. планируется еще одно новшество - показ социальной рекламы, чтобы лучше информировать жителей о здоровом образе жизни, сбалансированном питании и физической активности.

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В поле зрения правящих попал сахар: цена на него изменится (6)

Cukrus
Первый пункт плана по осуществлению правительственной программы - гармоничное, ответственное и здоровое общество. В документе, который предали огласке 2 марта сказано, что будут стараться внедрить систему здорового образа жизни, ориентированную на здоровый образ жизни с детского сада. Один из способов – борьба с употреблением сахара.

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