В планах Klaipedos konteineriu terminalas – инвестиции в 30-40 млн. евро

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BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 11:17
В планах терминала Klaipedos konteineriu terminalas – инвестиции в 30-40 млн. евро.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

Поскольку дирекция Клайпедского морского порта повернулась к забытому на годы Заливу Малку и начала реализовать там инфраструктурные проекты, новые инвестиции планируют и действующие в этой части порта погрузочные компании. Терминал Klaipedos konteineriu terminalas рассматривает инвестплан, портфель которого составляет 30-40 млн. евро, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Руководитель терминала Вайдотас Шилейка утверждает, что крупные инвестпланы компании связаны с начавшимися работами по углублению в южной части порта, в Заливе Малку. Если они будут проходить по графику, то компания реализует инвестпланы в течение двух лет.

«После проведения этих инфраструктурных работ перед нами откроются возможности принятия крупных судов, поэтому нужна более производительная и крупная погрузочная техника, в которую мы готовы инвестировать. Надеемся, что запланированные дирекцией порта инвестиции не будут опаздывать, поскольку устанавливать новую технику можно только на новых причалах. Если все сложится, кк запланировано, то в начале 2019 года новые краны уже будут стоять, а инвестиции в погрузочную технику на площадках терминала мы начнем уже в следующем году», - сказал В. Шилейка.

BNS
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