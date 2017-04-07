В пасхальные дни банки не будут осуществлять межбанковские переводы

Денежные переводы в евро в литовские банки и банки стран ЕС и Европейского экономического пространства в Страстную пятницу, 14 апреля, как и на второй день Пасхи - 17 апреля, осуществляться не будут.

Литва с 2016 г. присоединилась к Единой зоне платежей в евро (SEPA), поэтому переводы осуществляются в рамках системы Ассоциации Европейских банков.

В большинстве стран Европы Страстная пятница - выходной, поэтому денежные переводы в этот день не осуществляются.

Переводы, осуществленные 13 апреля, до 16 ч., будут переведены в тот же день, после этого времени - 18 апреля, во вторник.

Переводы в пределах одного банка 14 апреля будут осуществляться в реальное время. Если перевод сделан в другой банк, то деньги будут переведены только 18 апреля.

Платежи в валюте будут осуществляться в обычном порядке, в зависимости от выбранного срока осуществления перевода.