В пасхальное воскресенье не будут работать все магазины сети Norfa

Уже несколько лет во время праздников по сокращенному графику работала лишь небольшая часть торговых центров Norfa.

"Мы приняли решение, что точно не будем работать в воскресенье Пасхи, также мы рассматриваем возможность не работать и в первый день будущего Рождества и Нового года. Призываем и других торговцев присоединиться к нашей инициативе. Я думаю, что есть даты, которые вообще должны быть "не для торговли", - сказал в пресс-релизе глава правления Norfos mažmena Дайнюс Дундулис.

На сегодня в стране работает 140 магазинов торговой сети Norfа.

В 2017 году Norfos mažmena планирует открыть в Литве 12 новых и обновленных магазинов.

В 2016 году оборот товаров и услуг Norfos mažmena составил 513,188 млн. евро с НДС - это на 1,46% больше, чем в 2015 году, когда продажи компании составили 505,826 млн. евро. Без НДС оборот компании вырос на 1,74% - с 420,140 млн. до 427,464 млн. евро.