В пасхальное воскресенье не будут работать все магазины сети Norfa

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ru.DELFI.lt
среда, 22 марта 2017 г. 11:19
Руководство Norfos mažmena приняло решение, что в первое воскресенье Пасхи не будут работать все магазины этой торговой сети, сообщает компания.
© DELFI / Domantas Pipas

Уже несколько лет во время праздников по сокращенному графику работала лишь небольшая часть торговых центров Norfa.

"Мы приняли решение, что точно не будем работать в воскресенье Пасхи, также мы рассматриваем возможность не работать и в первый день будущего Рождества и Нового года. Призываем и других торговцев присоединиться к нашей инициативе. Я думаю, что есть даты, которые вообще должны быть "не для торговли", - сказал в пресс-релизе глава правления Norfos mažmena Дайнюс Дундулис.

На сегодня в стране работает 140 магазинов торговой сети Norfа.

В 2017 году Norfos mažmena планирует открыть в Литве 12 новых и обновленных магазинов.

В 2016 году оборот товаров и услуг Norfos mažmena составил 513,188 млн. евро с НДС - это на 1,46% больше, чем в 2015 году, когда продажи компании составили 505,826 млн. евро. Без НДС оборот компании вырос на 1,74% - с 420,140 млн. до 427,464 млн. евро.

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