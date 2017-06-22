В парламенте – новое предложение по вопросу безналичного расчета

Правительство Литвы предлагает с 2018 года ограничить наличный расчет 3000 евро, член Движения либералов предлагает увеличить эту сумму до 10 000 евро.

По словам члена парламентского Комитета по бюджету и финансов Кястутиса Главецкаса, сейчас приезжающие из ЕС в Литву и выезжающие в ЕС обязаны декларировать больше 10 000 евро.

"Значит, если у тебя есть право везти с собой такую сумму наличными, то у тебя есть право ими пользоваться. Да, возить деньги в карманах, пакете или чемодане не стоит, да и нельзя. Эта сумма должна быть близка той, которую допускают наши соседи", - сказал депутат.

По словам Главяцкаса, после ужесточения порядка использования наличных, пострадают люди, приобретающие подержанные авто. "В результате машины увезут в Польшу и там продадут" - сказал он.

Член правления совета Литовского малого и среднего бизнеса Саулюс Жилинскас уверял, что новые требования к наличному расчету больше всего вреда нанесут этому бизнесу, для него банковские переводы слишком дороги, кроме того, это больше всего коснется регионов, где не развита система банкоматов, людям сложно будет быстро получить наличные. Он сомневается, что подобные ограничения уменьшат "тень".

"Кто расплачивался небольшими суммами, тот продолжит в том же духе", - сказал он.

Комитет по бюджету и финансам до осени отложил обсуждение ограничения наличного расчета в пределах 3000 евро, но по сути договорился о введении этого порядка с нового года.

Главяцкас напомнил, что в евро еще не перевели 500 млн. литов.