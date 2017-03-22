В новом Трудовом кодексе – изменение, которое коснется тысяч работников

С 1 июля в Литве в силу должен вступить новый Трудовой кодекс (ТК) – а в нем немало новшеств. Одно из них – люди, зарабатывающие больше двух средних зарплат (сейчас – 1645,6 евро "на бумаге"), должны будут сами вести переговоры с работодателем об определенных социальных гарантиях.

В новом ТК указано, что если зарплата составляет не меньше двух средних зарплат, то в трудовом договоре могут быть установлены другие правила.

Правда, вместе с тем уточняют, в каких случаях изменений быть не может: максимальное и минимальное время отдыха, составление трудового соглашения и срок его действия, минимальная зарплата, безопасность и здоровье работника, равенство полов, никакой дискриминации. Сказано, что отклонится от требований ТК можно только, "если благодаря соглашению достигается равновесие в интересах работника и работодателя".

По данным "Содры", в январе больше 1600 евро "на бумаге" получали больше 72 000 человек.

Профсоюзы выступают против такой установки. Они считают, что это ухудшит положение работников. Работодатели не видят в этом ничего плохого, считают, что эту установку даже не будет повода использовать

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте, наложив вето на ТК, предложила разрешить такую индивидуальную договоренность в случае, если зарплата составляет не менее 3 средних зарплат (сейчас это 2468,4 евро "на бумаге"). Но такие поправки не были внесены.

На Трехстороннем совете по этому пункту не было достигнуто соглашение. Профсоюзы, может, и уступили бы, если бы речь шла о зарплате в размере трех средних, но работодатели не уступали.

Председатель Литовского профсоюза работников сферы услуг Александрас Прохоровас подтвердил, что Трехстороннему совета не удалось договориться по этому вопросу.

"Мы требовали 3 средние зарплаты, работодатели остались при своих 2. Тогда мы, профсоюзы, сказали, что это дискриминация, поскольку нет речи о лучших социальных гарантиях. Говорят, что в таком случае гарантии могут ухудшить", – сказал собеседник.

Представитель "Форума инвесторов" Рута Скирене на вопрос, почему работодатели отказались от предложения повысить планку до 3 средних зарплат, ответила, что средняя зарплата постоянно растет.

"Две средние зарплаты, это уже достаточный доход, при котором человек может вести переговоры", – сказала она.

На вопрос, зачем вообще нужна была такая установка, Скирене сказала, что это путь к более либеральным отношениям между работником и работодателем.

ТК и сейчас не запрещает работнику и работодателю договариваться о лучших условиях, нежели предусмотрены в кодексе. Но Скирене прибавила, что могут быть случаи, когда говорят об ухудшении каких-то условий ради улучшения других.

Член президиума Литовской бизнес конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что такая установка нужна, чтобы люди могли договариваться о других условиях труда.

"Такой показатель зарплаты применили, имея в виду, что это будут люди, которые получают доходы больше средних: они могут на равных вести переговоры с работодателем об условиях труда, которые расходятся с ТК", – сказал он.

Эксперт по трудовому праву Нериюс Касиляускас сказал, что на самом деле работник может пострадать, если такая установка вступит в силу.

"Тут появляется пространство для творчества и работодатели могут подготовить договор на 20 страниц, в котором будут искать баланс интересов, отклоняясь от ТК, а в другом месте улучшая условия, но работник не всегда будет понимать, что это значит. К примеру, пишем, что рабочий график работодатель может изменить за 1 день, а не за неделю. В обмен работодатель в чем то другом улучшает условия – к примеру, предупредит об увольнении не за месяц, а за 2 месяца", – сказал собеседник.

По его словам, в таком случае работник не получит двойной оплаты за труд в выходные, поскольку будет график и работы в выходные дни не останется.

"Если будет составлен график, что среда/четверг - выходные. Во вторник работодатель изменит график, и сделает выходные не среду/четверг, а пятницу/субботу. Если по-прежнему он обязан был предупреждать об этом за неделю, то человек успел бы подготовиться. Тогда работодатель не мог бы так сделать и ему пришлось бы вдвойне платить за работу в выходной. А тут приходишь - график изменен, ты же на это согласился", – сказал Касиляускас.

По словам эксперта, в таких случаях, подписывая новые условия, работник может и не понять, чем для него обернется такая установка в реальности.

"ТК нужен для защиты работников, а не решения экономических проблем", – ответил Касиляускас на вопрос, не сделали ли такие поправки, чтобы привлечь зарубежных инвесторов.