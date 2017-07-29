В начале следующего года начнется ремонт терминала Вильнюсского аэропорта

 (6)
BNS
суббота, 29 июля 2017 г. 11:37
Вильнюсский аэропорт, закрытый на реконструкцию взлетно-посадочной полосы вернется к нормальной работе 18 августа, однако в сентябре сообщат о новых работах – на этот раз о планах по реконструкции терминала, пишет Lietuvos rytas.
© DELFI / Tomas Vinickas

По словам директора Вильнюсского аэропорта Олафа Мартенса, ремонт терминала займет 3-4 года.

"Это сложные работы, за месяц их провести мы не успели бы. Их начнут в начале следующего года и завершат в 2020 году. Мы должны полностью переделать терминал до зоны проверки. Мы оборудуем новые контрольные пункты – реконструируем "стерильную зону", зону коммерческой торговли, увеличим площадь жала ожидания, обновим посты паспортного контроля, увеличим их число. На это потребуется несколько лет", – сказал Мартенс.

Ремонтные работы в аэропорту проходили 10 лет назад – в 2007 г. открылся пассажирский терминал, в котором появились зоны для пассажиров шенгенской зоны и не шенгенской зоны.

Напомним, что в середине июля этого года аэропорт в Вильнюсе был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Большая часть авиакомпаний перенесла свои рейсы в Каунас.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

На улицах Таллина курсируют самоуправляемые автобусы

На улицах Таллина курсируют самоуправляемые автобусы
Передвигающиеся без помощи водителя автобусы Easymile прибыли в Таллин еще на позапрошлой неделе, и это время два транспортных средства будущего потратили на изучение маршрута и уточнение деталей. Теперь эта работа завершена, и 29 июля после обеда простые таллинцы смогут на них покататься, сообщает Forte.

В начале следующего года начнется ремонт терминала Вильнюсского аэропорта (6)

В начале следующего года начнется ремонт терминала Вильнюсского аэропорта
Вильнюсский аэропорт, закрытый на реконструкцию взлетно-посадочной полосы вернется к нормальной работе 18 августа, однако в сентябре сообщат о новых работах – на этот раз о планах по реконструкции терминала, пишет Lietuvos rytas.

Рыночные торговцы представили реальную картину Литвы (38)

Рыночные торговцы представили реальную картину Литвы
"Все эмигрируют, остаются только пенсионеры!", – в один голос утверждают торговцы Йотвингского рынка в Алитусе. Их рассказы прекрасно иллюстрируют тенденцию пустеющей и стареющей Литвы.

Взморье переполнено: таких цен в этом сезоне еще не было (52)

Poilsiautojai Jūros šventėje
В Клайпеде в выходные проходит Праздник моря, который заставил предпринимателей засучить рукава: в гостиницах занятость практически стопроцентная, заверяет директор клайпедского Центра туризма и информации Ромена Савицкене.

Latvijas Gaze: мы намерены развивать деятельность в регионе (9)

Dujos
Крупнейший латвийский поставщик природного газа Latvijas gaze, которой на этой неделе получил разрешение литовской Комиссии по контролю над энергетикой и ценами поставлять газ в Литву, утверждает, что будет развивать деятельность за границей.
Facebook друзья