В начале следующего года начнется ремонт терминала Вильнюсского аэропорта

Вильнюсский аэропорт, закрытый на реконструкцию взлетно-посадочной полосы вернется к нормальной работе 18 августа, однако в сентябре сообщат о новых работах – на этот раз о планах по реконструкции терминала, пишет Lietuvos rytas.

По словам директора Вильнюсского аэропорта Олафа Мартенса, ремонт терминала займет 3-4 года.

"Это сложные работы, за месяц их провести мы не успели бы. Их начнут в начале следующего года и завершат в 2020 году. Мы должны полностью переделать терминал до зоны проверки. Мы оборудуем новые контрольные пункты – реконструируем "стерильную зону", зону коммерческой торговли, увеличим площадь жала ожидания, обновим посты паспортного контроля, увеличим их число. На это потребуется несколько лет", – сказал Мартенс.

Ремонтные работы в аэропорту проходили 10 лет назад – в 2007 г. открылся пассажирский терминал, в котором появились зоны для пассажиров шенгенской зоны и не шенгенской зоны.

Напомним, что в середине июля этого года аэропорт в Вильнюсе был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Большая часть авиакомпаний перенесла свои рейсы в Каунас.