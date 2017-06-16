В мире дорожают продукты - рост цен не обойдет стороной и Литву

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты в мае увеличились впервые за три последних месяца. По оценке экспертов нашей страны, повышение цен не минует и Литву, однако значительного роста цен не ожидается.

Индекс цен на продукты питания, за которым следит ФАО, в мае, по сравнению с апрелем, увеличился на 2,2% до 172,6, а по сравнению с маем 2016 г. - на 10%.

Индекс ФАО выводят с учетом цен на 5 основных групп продуктов: мяса, молочных изделий, зерновых, растительного масла и сахара. Старший экономист ФАО Абдольрез Абасян отметил, что все продукты подорожали. По его словам, рост цен всегда выгоден фермерам, а не потребителям.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что Литва - экспортер сельхозпродукции - если тенденция роста цен в мире сохранится, то это ощутим и в Литве.

"Для фермеров это хорошая новость, а для потребителей - нет. Можно прогнозировать, что вскоре мы увидим рост цен на продукты - сливочное масло, сметану, сливки, сыр, поскольку на мировых биржах наблюдается рекордное подорожание сливочного масла, jisоно дорожало и в мае, и в июне", - сказал аналитик SEB.

По его оценке, несмотря на то, что в мае в Литве закупочные цены на молоко еще снижались, но скоро ситуация должна измениться.

"На бирже дорожают и зерновые, поэтому подорожают и хлебобулочные изделия, настроение фермеров должно быть хорошим. Что касается цен на мясо, пока о тенденциях говорить рано, однако лакомок ждет хорошая весть - сахар дешевеет, а в этом году уже не будут действуют введенные ЕС квоты на сахар, значит он по-прежнему будет дешеветь", - сказал Повилаускас.

По словам старшего экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, литовские потребители должны оценивать рост цен в контексте долгосрочного периода.

"Последние несколько лет из-за падения цен на нефть, российского эмбарго, вызвавшего избыток продуктов, цены на продукты постоянно снижались, а цены на зерновые стали рекордно низкими. Поэтому в общем контексте такие колебания цен незначительны, а причины долгосрочного подорожания не появились", - сказал Мачюлис.