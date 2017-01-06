В Maximа – перемены, перевели почти 1000 работников

Количество работников крупнейшей торговой сети в Литве сократилось на 6%. Причина – разделение деятельности.

6 января, по данным "Содра", в компании Maxima LT было 15 688 работников. Это на 6%, или на 1000 человек меньше, чем в начале декабря прошлого года.

Чтобы сосредоточиться на основной деятельности, компания Maxima LT 6 января отделила услугу физической охраны.

Отделения физической охраны Департамента безопасности Maximos LT распределены в зависимости от региона по 4 отдельным ЗАО, которые по-прежнему будут предоставлять услуги всем отделениям компании.

"Во всей Литве у нас почти 350 магазинов, а также центры логистики, административное здание. Всем им новые компании по-прежнему будут предоставлять охранные услуги. Будут работать те же люди. Благодаря дочерним компаниям легче будет координировать работу охраны, работать оперативно и эффективно", – сказал глава Департамента безопасности Maxima LT Нериюс Шяулис.

С 1 января 2017 г. из Maxima LT в новые компании перевели 824 работников. Условия их работы, социальные гарантии и зарплаты не изменились.

В декабре 2016 г. на месяц были наняты дополнительно 84 охранника, их работа после окончания праздников закончилась.