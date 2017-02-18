В магазине женщина не смогла расплатиться: пришлось уйти ни с чем

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 февраля 2017 г. 13:06
В магазине Norfa в Лентварисе женщина не смогла расплатиться порванной купюрой в 50 евро. Представители магазина приносят свои извинения в связи с инцидентом.
Foto / Anželika Statkevič ir DELFI skaitytojas
© Foto / Anželika Statkevič ir DELFI skaitytojas

«Все произошло 6 февраля, в понедельник. У кассы я хотела заплатить за товар, но они не приняли купюру, потому что у нее был оторван кончик. На вопрос, почему нельзя расплатиться такой купюрой, кассир сказала, что не может ее принять», - вспоминает женщина.

По словам Наталии, работница указала, что не примет купюру, потому что «аппарат по проверке денег дает сигнал».

«Тогда я сказала кассиру, что если она думает, что деньги фальшивые, то может вызывать полицию. Она ничего не сказала, а вызвала охранника, который был без униформы, он забрал деньги в свое помещение, а, вернувшись, сказал, что лучше не брать», - рассказывает Наталия.

По ее словам женщины, в итоге ей пришлось выгрузить товар и вернуться домой ни с чем.

Тем временем, представитель Norfa Дарюс Рилишкис признал, что работники магазина повели себя неправильно.

«Наши работники в этой ситуации были неправы. Приносим свои извинения покупателю. Администрация компании дополнительно проинформирует кассиров, как себя вести, если есть подозрение, что денежные банкноты поддельные или испорчены», - сказал он.

Тем временем Центробанк Литвы отмечает, что если у продавца есть сомнения по поводу платежеспособности купюр, в случае когда они испорчены, испачканы, порваны, склеены, он имеет право их не принять.

«Если проблема была с порванным кончиком банкноты, то кассир должен был принять банкноту, а если подозревал, что банкнота поддельная — должен был информировать полицию», - сказал представитель Центробанка Эгидиюс Палецкис.

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