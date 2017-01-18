В ЛЖД будут стремиться к прозрачности тарифов на грузоперевозки

Избранный на конкурсной основе заместителем гендиректора находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) и главой дирекции по вопросам грузоперевозок Эгидиюс Лазаускас намерен добиваться более прозрачных усл овий перевозки грузов и тарифов.

По его словам, чтобы всем клиентам компании было ясно, за что и сколько они платят.

Э.Лазаускас заверяет, что его опыт в международной компании консалтинга и аудита Ernst and Young Baltic, работа с казахстанскими и украинскими компаниями, должны ему помочь в переговорах о грузах с государствами, находящимися к востоку от Литвы.

На фоне слухов о том, что Латвия в последнее время особо активно стремится перенять белорусские грузы, новый глава дирекции LG по грузоперевозкам говорит, что конкуренты могут пользоваться различными методами и это их дело.

"Если будут такие клиенты, которые по различным обстоятельствам решат сменить предоставляющую услугу компанию, то мы побеседуем и попытаемся доказать, что мы компания, стремящаяся к эффективности, и что мы предоставим им услуги, лучше, чем конкуренты", - сказал BNS Э. Лаздаускас.

По его мнению, решать споры с одним из крупнейших партнеров компании - Orlen Lietuva нужно в дискуссиях, поскольку судебные споры не создают хорошей репутации.

"Запланированы встречи, состоится обмен информацией, мы сформируем общую позицию. Без общения, без переговоров не удастся добиться хорошего результата. Новое руководство прилагает все усилия, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Мы только хотели бы, чтобы к лучшему изменились эти отношения, суды - это не то место, где можно создать хорошую репутацию", - сказал он.

Во вторник руководители ЛЖД встретились с грузовыми компаниями Клайпедского порта и обсудили с ними тарифы, их прозрачность.

"Мы считаем, что мы взяли правильный курс, а какими будут конкретные договора - полагаю, что мне нужно углубиться, пересмотреть бумаги, но они будут", - сказал BNS Э. Лазаускас. Недавно железнодорожная компания уже изменила договор о тарифах на услуги для крупнейшей погрузочной компании Klasco , входящей в группу Achemos grupe .

По его словам, ЛЖД намерена публично огласить базовые расценки тарифов, чтобы каждый клиент мог проверить, правильно ли они рассчитываются. Кроме того, будет пересмотрен список услуг: "Направления, чтобы клиент понял, за что платит".

43-летний Э. Лазаускас руководил литовскими и международными командами, которые работали в секторе логистики, участвовали в подготовке исследования потенциала Клайпедского публичного центра логистики, программы расширения Клайпедского морского порта до 2030 года. По заказу Европейского банка реконструкции и развития готовил анализ инвестиционных проектов Балтийского транспортного сектора.

Э. Лазаускас сменил уволенного с поста дирекции по перевозкам Стасиса Гудвилиса. Одним из заместителей нового главы Lietuvos gelezinkeliai уже работает Геримантас Баканс, ранее работавший на терминале Klaipedos nafta .