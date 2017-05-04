В Литву придет еще одна сеть магазинов с низкими ценами

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 14:14
Расширение в Литву планирует польская сеть розничной торговли Pepco. Магазины этой сети продают одежду и товары домашнего обихода, пишет Verslo žinios.
"Pepco" prekybos tinklas
© Wikimedia Commons

На сайте сообщается, что в данный момент набирают команду руководителей, ищут подходящую недвижимость.

"Pepco - одна из наиболее популярных сетей, торгующих детской одеждой и предметами интерьера в Польше, в последние годы компания активно расширяется в других странах. Меньше чем за два года сеть увеличила число магазинов в два раза, сейчас у сети больше 1000 магазинов", – пишет Verslo žinios.

Pepco Lithuania уже можно найти на сайте rekvizitai.lt, указано, что гендиректор компании - Лукаш Овчарек.

На сайте самой компании сказано, что первые 14 магазинов были открыты в Польше. С 2013 г. сеть открыла свои магазины в Чехии и Словакии, в 2015 г. - в Венгрии и Румынии.

В 2016 г. был открыт тысячный магазин компании, сейчас в Европе уже больше 1000 магазинов этой компании. Компания создала больше 9000 рабочих мест во всей Европе.

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