В Литву прибыла первая партия СПГ из США

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс агентству BNS сказал, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.
Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.
С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне.
В ближайшем времени в Литву должно прибыть ещё одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило ещё один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.
СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading – последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.