В Литву прибыла первая партия СПГ из США

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BNS
понедельник, 21 августа 2017 г. 10:17
В понедельник в Клайпеду с американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз. По данным портала Marinetraffic.com, судно со сжиженным природным газом (СПШГ) прибыло в 5:30 утра.
Independence FSRU
© DELFI / Orestas Gurevičius

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс агентству BNS сказал, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.

Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.

С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне.

В ближайшем времени в Литву должно прибыть ещё одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило ещё один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading – последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.

BNS
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