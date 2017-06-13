В Литву хочет прийти биржа электроэнергии из Западной Европы Epex Spot

Биржа электроэнергии Epex Spot, действующая в Германии, Франции и других странах Западной Европы, намерена прийти в Литву.

Комиссия по контролю над энергетикой и ценами сообщила, что в конце мая она получила заявку от Epex Spot с просьбой разрешить предоставлять услуги торговли текущих и последующих суток в литовской ценовой зоне. Комиссия в течение двух месяцев даст бирже ответ.

Сейчас в Литве действует биржа электроэнергии стран Северной Европы Nord Pool, поэтому новая платформа создаст ей конкуренцию. По словам члена комиссии Дарюса Бекши, это новая ситуация для Литвы, поскольку до сих пор у этой торговой платформы не было конкуренции.

"Это еще одна торговая платформа. Много платформ присутствуют на рынке, а эта конкуренция допустима. (...) Мы находимся на рубеже, в Польшей - одни торговые платформы, мы пошли в Скандинавию из-за ликвидности, однако сами операторы планируют, ка действовать на рынке. Будет интересно, начнет ли другой оператор ценовое давление, это происходит впервые", - сказал BNS Д. Бекша.

Epex Spot действует на рынках сделок по электроэнергии в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах и Соединенном Королевстве как назначенный оператор энергетического рынка. А также осуществляет деятельность в Дании, Финляндии, Польше и Швеции.

В мае этого года на бирже Epex Spot было продано 45,2 тетраватт-часов электроэнергии.

Epex Spot принадлежит группе платформ торговли ресурсами EEX Group.