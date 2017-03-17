В Литве жилье арендуют 10% жителей

Согласно статистике, в Литве 10% арендуют жилье. Это один из самых низких показателей в Европейском Союзе. Специалисты говорят, что такая ситуация обусловлена тем, что рынок аренды жилья в Литве только начал формироваться, пишет lrt.lt.

В Литве в собственном жилье живут 8 из 10 жителей.

По этому показателю Литву опережают только Румыния и Хорватия. Согласно опросу, абсолютное большинство жителей Литвы хочет иметь личное жилье.

Специалисты говорят, что это от того, что во время восстановления независимости большинство жителей выкупило квартиры за так называемые инвестиционные чеки, поэтому сформировалось мнение, что надо иметь свое жилье. Да и рынок аренды жилья в Литве только начал формироваться.

Эксперты говорят, что до сих пор необычной была покупка жилья ради аренды.

Сейчас ситуация меняется.

Согласно статистике, примерно 10% квартир в новых домах были куплены для того, чтобы сдавать в аренду.

Однако такая ситуация наблюдается только в Вильнюсе, в других городах как предложение, так и спрос на аренду жилья невелик.

В ЕС жилье арендует каждый третий житель.