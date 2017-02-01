В Литве вырос рынок новых автомобилей

"Реэкспорт по-прежнему способствует росту рынка: 276 зарегистрированных в январе новых автомобилей были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще по меньшей мере 21 будет снят с регистрации в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.

В январе зарегистрировано 1829 личных автомобилей и 232 коммерческих автомобиля или соответственно на 17% и на 4% больше, чем в январе 2015 года.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей в лидеры вышла марка Toyota (344 автомобиля), второе место заняла марка Volkswagen (278), третье - Fiat (236). Среди престижных марок на этот раз лидировала марка BMW (65).