В Литве вырос рынок новых автомобилей

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BNS
среда, 1 февраля 2017 г. 18:50
В Литве в первом месяце этого года зарегистрирован 2061 новый автомобиль - на 15% больше, чем в январе прошлого года (1785), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra.
Parduodami automobiliai Kijeve (Ukraina)
© Reuters/Scanpix

"Реэкспорт по-прежнему способствует росту рынка: 276 зарегистрированных в январе новых автомобилей были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще по меньшей мере 21 будет снят с регистрации в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.

В январе зарегистрировано 1829 личных автомобилей и 232 коммерческих автомобиля или соответственно на 17% и на 4% больше, чем в январе 2015 года.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей в лидеры вышла марка Toyota (344 автомобиля), второе место заняла марка Volkswagen (278), третье - Fiat (236). Среди престижных марок на этот раз лидировала марка BMW (65).

BNS
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