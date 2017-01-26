В Литве вопреки законам по-прежнему дают компаниям нелитовские названия

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ELTA
четверг, 26 января 2017 г. 07:58
В прошлом году языковеды отклонили больше трети предложенных для регистрации названий компаний, поскольку они не отвечали требованиям литовского языка. Из них 11% были нелитовскими или без окончаний, пишет Lietuvos žinios.
© A. Aleksandravičiaus nuotr.

Несмотря на то, что уже три года действует закон, в соответствии с которым все регистрируемые названия компаний должны быть литовскими, и языковеды отклоняют иностранные варианты, в стране все равно появляются компании с нелитовскими названиями – бизнес нашел способ обойти это требование.

Не смолкает и критика предпринимателей, что такой запрет нелогичен.

С мая 2013 года вступили в силу поправки к реестру юридических лиц, регистрирующее лицо обязано проверять, соответствуют ли названия компаний общим требованиям литовского языка.

Бизнес нашел способ как обойти закон – это обосновывают деятельностью, направленной на зарубежные страны.

В течение этих трех лет бизнес так и не смирился с новыми требованиями.

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