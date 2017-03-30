В Литве создадут железнодорожный локомотив на сжиженном газе

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 19:00
В Литве будет создаваться железнодорожный локомотив на сжиженном природном газе (СПГ).
Lietuvos geležinkeliai švenčia 25 m. jubiliejų
© Organizacijos nuotr.

Компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), клайпедская компания морских погрузок Bega, компания Klaipedos nafta, Вильнюсский технический университет им.Гедиминаса и Клайпедский университет в четверг подписали соглашение о создании такого локомотива.

Локомотив будет курсировать от портовой железнодорожной станции до грузовых компаний, а со временем намечается это расстояние увеличить.

В четверг также подписано соглашение о производстве транспортировочного смартконтентейнера для СПГ.

Ожидается, что эксплуатация первых произведенных в Литве контейнеров для СПГ начнется еще в конце этого года. Их созданием займутся одно из крупнейших предприятий инженерной промышленности в Литве - Vakaru laivu gamykla, американская корпорация Emerson и норвежская компания DNV-GL.

BNS
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