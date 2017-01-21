В Литве - самый быстрый в ЕС рост продаж автомобилей

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BNS
суббота, 21 января 2017 г. 18:23
В декабре в странах Евросоюза продажа новых автомобилей выросла на 3%, а в 2016 году в общем продажи выросли на 6,8%, сообщает AMTEL.
© Shutterstock nuotr.

Всего в 2016 году в странах ЕС было продано 14,64 миллионов новых автомобилей, что превышает продажи 2015 года почти на миллион. Продажи выросли во всех странах ЕС, за исключением Нидерландов.

В 2016 году на крупных рынках самый быстрый рост продаж наблюдался в Италии (15,8%) и Испании (10,9%). Однако больше всего новых машин было продано в Германии (3,35 миллиона), Великобритании (2,69 миллиона) и Франции (2 миллиона).

Среди стран Балтии быстрый рост наблюдался в Литве и Латвии, 18,9% и 18,8% соответственно. В Эстонии продажи новых автомобилей выросли на 10,2%, но при этом в Эстонии было продано больше всего новых автомобилей среди стран Балтии.

BNS
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