В Литве регистрируется все больше новых автомобилей

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 18:41
В Литве в четыре первых месяцев этого года были зарегистрированы 8738 новых автомобилей - на 15% больше, чем в январе-апреле прошлого года (7593), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra.
Automobiliai
© DELFI / Orestas Gurevičius

Только в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, рынок новых автомобилей вырос на 8% до 2517.

"Реэкспорт продолжает быть важным фактором на рынке: 368 зарегистрированных в апреле новых автомобиля были сняты с регистрации до конца месяца, а еще как минимум 27 будут сняты с регистрации в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.

В апреле зарегистрировано 2266 личных автомобилей и 251 коммерческий автомобиль или соответственно на 11% и на 12% больше, чем в апреле 2016 года.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей в лидеры вышла марка Volkswagen (416 автомобилей), второе место заняла марка Fiat (389), третье - Toyota (349). Среди престижных марок на этот раз лидировала марка Alfa Romeo (54 единицы).

BNS
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В Литве регистрируется все больше новых автомобилей (5)

Automobiliai
В Литве в четыре первых месяцев этого года были зарегистрированы 8738 новых автомобилей - на 15% больше, чем в январе-апреле прошлого года (7593), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra.

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