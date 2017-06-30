В Литве растут зарплаты - вы это ощущаете?

Однако, по словам экономиста Нериюса Мачюлиса, этот рост ощутили не все.
"Те работники, зарплаты которых росли, конечно, это ощутили, но средний показатель - коварен, он скрывает много различий.
Мы видим сейчас более равномерный рост зарплат, не было ни одного округа, где зарплаты не увеличились бы хотя бы на 7%, нет ни одного сектора, в котором зарплаты не увеличились хотя бы на 5%.
Кажется, зарплаты должны были увеличиться у всех, но есть и такие, чьи зарплаты не меняются почти 10 лет, с кризиса 2008 г.", – сказал Мачюлис, прибавив, что у одних зарплаты могли увеличиться на 50%, а у других остаться прежними.
По словам экономиста, наилучшие показатели в крупных городах, где не хватает квалифицированных работников и большое предложение рабочих мест.
"В Вильнюсе, Каунасе и отчасти в Клайпеде мы видим ситуацию полной занятости, там уровень безработицы очень низкий, даже создают новые рабочие места, которые сложно заполняются, особенно если не хватает квалифицированных работников.
У нас сложилась парадоксальная ситуация, поскольку в Литве больше 100 000 безработных, а трудоустроить их практически невозможно.
У них нет квалификации или она не подходит, они не способны переквалифицироваться, или живут в таких местах, где нет рабочих мест, они не хотят менять место жительства или их удовлетворяют пособия и они не хотят работать", – охарактеризовал ситуацию Масюлис.
По словам собеседника, каждое создание новых рабочих мест приводит к росту зарплат. По словам Масюлиса, темпы роста первого квартала этого года можно назвать ненадежными, поскольку в частном секторе зарплаты росли больше чем на 10%.