В Литве растут зарплаты - вы это ощущаете?

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ru.DELFI.lt
пятница, 30 июня 2017 г. 21:51
По данным Департамента статистики, в Литве за год среднемесячная зарплата увеличилась во всех округах, пишет LRT.lt.
Eurai
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Однако, по словам экономиста Нериюса Мачюлиса, этот рост ощутили не все.

"Те работники, зарплаты которых росли, конечно, это ощутили, но средний показатель - коварен, он скрывает много различий.

Мы видим сейчас более равномерный рост зарплат, не было ни одного округа, где зарплаты не увеличились бы хотя бы на 7%, нет ни одного сектора, в котором зарплаты не увеличились хотя бы на 5%.

Кажется, зарплаты должны были увеличиться у всех, но есть и такие, чьи зарплаты не меняются почти 10 лет, с кризиса 2008 г.", – сказал Мачюлис, прибавив, что у одних зарплаты могли увеличиться на 50%, а у других остаться прежними.

По словам экономиста, наилучшие показатели в крупных городах, где не хватает квалифицированных работников и большое предложение рабочих мест.

"В Вильнюсе, Каунасе и отчасти в Клайпеде мы видим ситуацию полной занятости, там уровень безработицы очень низкий, даже создают новые рабочие места, которые сложно заполняются, особенно если не хватает квалифицированных работников.

У нас сложилась парадоксальная ситуация, поскольку в Литве больше 100 000 безработных, а трудоустроить их практически невозможно.

У них нет квалификации или она не подходит, они не способны переквалифицироваться, или живут в таких местах, где нет рабочих мест, они не хотят менять место жительства или их удовлетворяют пособия и они не хотят работать", – охарактеризовал ситуацию Масюлис.

По словам собеседника, каждое создание новых рабочих мест приводит к росту зарплат. По словам Масюлиса, темпы роста первого квартала этого года можно назвать ненадежными, поскольку в частном секторе зарплаты росли больше чем на 10%.

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