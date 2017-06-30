В Литве растут зарплаты - вы это ощущаете?

По данным Департамента статистики, в Литве за год среднемесячная зарплата увеличилась во всех округах, пишет LRT.lt.

Однако, по словам экономиста Нериюса Мачюлиса, этот рост ощутили не все.

"Те работники, зарплаты которых росли, конечно, это ощутили, но средний показатель - коварен, он скрывает много различий.

Мы видим сейчас более равномерный рост зарплат, не было ни одного округа, где зарплаты не увеличились бы хотя бы на 7%, нет ни одного сектора, в котором зарплаты не увеличились хотя бы на 5%.

Кажется, зарплаты должны были увеличиться у всех, но есть и такие, чьи зарплаты не меняются почти 10 лет, с кризиса 2008 г.", – сказал Мачюлис, прибавив, что у одних зарплаты могли увеличиться на 50%, а у других остаться прежними.

По словам экономиста, наилучшие показатели в крупных городах, где не хватает квалифицированных работников и большое предложение рабочих мест.

"В Вильнюсе, Каунасе и отчасти в Клайпеде мы видим ситуацию полной занятости, там уровень безработицы очень низкий, даже создают новые рабочие места, которые сложно заполняются, особенно если не хватает квалифицированных работников.

У нас сложилась парадоксальная ситуация, поскольку в Литве больше 100 000 безработных, а трудоустроить их практически невозможно.

У них нет квалификации или она не подходит, они не способны переквалифицироваться, или живут в таких местах, где нет рабочих мест, они не хотят менять место жительства или их удовлетворяют пособия и они не хотят работать", – охарактеризовал ситуацию Масюлис.

По словам собеседника, каждое создание новых рабочих мест приводит к росту зарплат. По словам Масюлиса, темпы роста первого квартала этого года можно назвать ненадежными, поскольку в частном секторе зарплаты росли больше чем на 10%.