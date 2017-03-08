В Литве произвели лазер стоимостью 4 млн. евро

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ru.DELFI.lt
среда, 8 марта 2017 г. 15:19
Консорциум Eksplos и Šviesos Konversijos произвел очень мощный ультраскоростной лазер: лазерную систему Sylos мощностью 4 тераватта. Он был произведен по заказу венгерского исследовательского центра ELI-ALPS.
lazerinė sistema „Sylos“
© Bendrovės archyvas

"Система исключительная с точки зрения нескольких аспектов, – рассказал гендиректор Eksplos Кястутис Ясюнас. – Во-первых, это одна из самых мощных систем в мире, генерирующая импульсы в 10 фемтосекунд и короче. Вторая особенность – она произведена по разработанной в Литве и усовершенствованной технологии OPCPA".

Лазер создавали больше двух лет, стоимость системы - около 4 млн. евро.

"Приятно заметить, что такая сложная и делающая большие вызовы система была создана в оговоренные сроки и с соблюдением спецификаций", – сказал директор ELI-ALPS Кароли Освэй.

В ближайшие несколько месяцев систему из Вильнюса перевезут и установят в лабораториях заказчика - ELI-ALPS - в городе Сегед, Венгрия.

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Бизнес

В Литве произвели лазер стоимостью 4 млн. евро (8)

lazerinė sistema „Sylos“
Консорциум Eksplos и Šviesos Konversijos произвел очень мощный ультраскоростной лазер: лазерную систему Sylos мощностью 4 тераватта. Он был произведен по заказу венгерского исследовательского центра ELI-ALPS.

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