В Литве продажи алкоголя сокращаются, но выводы делать рано

Данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы свидетельствуют о том, что продажи алкоголя в стране, а возможно и его потребление сокращается.

Однако это еще не дает оснований для надежных выводов и оценки влияния алкоголя, приобретаемого за рубежом, утверждают рыночных эксперты.

"Первые цифры могут свидетельствовать о тенденции сокращения потребления алкоголя, они настраивают оптимистично и позволяют надеяться, что в долгосрочной перспективе получится бороться с этой проблемой более эффективно. Все же, пока рано радоваться результатам и давать им оценку. Для того, чтобы сделать выводы, требуется более детальный анализ, нужно смотреть не только на одну цифру, которая, возможно, свидетельствует о сокращении", - сказала BNS советник министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

Она отметала, что нужно учитывать и прочие факторы, меры, которые были приняты для сокращения потребления алкоголя. С ноября прошлого года запрещена информация о скидках на алкогольные напитки, организация игр, акций, конкурсов и лотерей, которые бы поощряли приобретение и потребление алкоголя.

Старший аналитик банка SEB bankas Тадас Повилаускас также сказал, что данные ГНИ не позволяют делать предварительные выводы о сокращении потребления алкоголя.

"Я думаю, что цель министерства здравоохранения - сокращение потребления алкоголя реализуется, только, мы не знаем и пока не можем оценивать, как меняются покупательские привычки жителей севера Литвы, которые совершают покупки в Латвии, какие изменения происходят в юго-западной Литве, которая граничит с Польшей. Факт, что торговля за границей несколько оживилась, однако, я думаю, что в общем у нас все же есть минус (в употреблении алкоголя - BNS)", - сказал BNS Т. Повилаускас.

Данные компании рыночных исследований Nielsen подтверждают, что жители в этом году приобрели меньше алкоголя в магазинах розничной торговли. По оценке Nielsen, в торговле объем продаваемых алкогольных напитков в этом году снизился на 11,8%, однако по причине роста цен проданных напитков сумма продажи выросла на 2,4%.

По данным ГНИ, с акцизных складов за шесть месяцев приобретено больше (на 14,4%) только крепких напитков. В первом полугодии вин с акцизных складов приобретено на 0,4% меньше, промежуточных продуктов, к которым причисляется и игристое вино - на 3,4%, пива - на 14,3% меньше. В марте-июне, кода уже применялись более высокие акцизные тарифы, приобретение промежуточных алкогольных продуктов с акцизных складов снизилось на 86,3%, крепких напитков - на 56,5%, вина - на 53,6%, пива - на 12,9%.

По данным Департамента статистики, один житель Литвы старше 15 лет в прошлом году в среднем потребил 13,2 литра абсолютного алкоголя, легального алкоголя на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), потребление алкоголя в Литве составляет 16,3 литра на одного жителя старше 15 лет, однако в этот показатель не включён и нелегальный алкоголь.