В Литве приступает к работе миссия МВФ

 (11)
BNS
четверг, 4 мая 2017 г. 10:00
В Литве приступает к работе миссия Международного валютного фонда (МВФ).
International Monetary Fund
© Reuters/Scanpix

Миссию Европейского департамента МВФ, которая приезжает каждые полгода, возглавляет руководитель департамента Кристоф Клинген, она будет работать в Литве до 15 мая.

Эксперты МВФ проанализируют общую макроэкономическую ситуацию в Литве, дадут оценку тенденциям развития экономики, положению в финансовом секторе, проведению в жизнь инструментов бюджетной и социальной политики.

Планируются встречи с представителями Банка Литвы, Минфина и других государственных ведомств, а также частного сектора.

Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас в МВФ входят 189 стран.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Литве приступает к работе миссия МВФ (11)

International Monetary Fund
В Литве приступает к работе миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Литва: обязательства "Газпрома" не предотвращают злоупотреблений (19)

Литва: обязательства Газпрома не предотвращают злоупотреблений
Предлагаемые российским концерном "Газпром" обязательства перед Литвой и другими газовыми рынками Центральной и Восточной Европы больше не соответствуют сегодняшним реалиям.

Готовят ограничение для любителей наличного расчета (12)

Готовят ограничение для любителей наличного расчета
В скором времени может стать непростой задачей покупка не самого дешевого автомобиля на рынке или долгосрочной аренды квартиры при наличном расчете.

Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов (20)

Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов
Новый руководитель литовского оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс надеется, что в будущем компания будет получать доходы не только от терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), но и от международных проектов.

Apple: неожиданный спад интереса к айфону (1)

raudonas iPhone, Apple nuotr.
Компьютерный гигант Apple признался, что продал меньше айфонов в первом квартале этого года, чем год назад.
Facebook друзья
Rambler's Top100