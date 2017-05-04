В Литве приступает к работе миссия МВФ

Миссию Европейского департамента МВФ, которая приезжает каждые полгода, возглавляет руководитель департамента Кристоф Клинген, она будет работать в Литве до 15 мая.

Эксперты МВФ проанализируют общую макроэкономическую ситуацию в Литве, дадут оценку тенденциям развития экономики, положению в финансовом секторе, проведению в жизнь инструментов бюджетной и социальной политики.

Планируются встречи с представителями Банка Литвы, Минфина и других государственных ведомств, а также частного сектора.

Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас в МВФ входят 189 стран.