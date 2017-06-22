В Литве появилась первая земляника - цены кусаются

В Литве появилась первая земляника. Правда, люди, собирающие ягоды, говорят, что пока земляники немного, поэтому и цены не низкие.

Глава Литовской ассоциации предпринимателей, занимающихся скупкой грибов и ягод, Виргиниюс Варанавичюс сказал, что землянику уже можно найти в лесу. Однако это еще не совсем спелые ягоды, настоящий урожай будет через 10 дней.

Варанавичюс сказал, что в Дзукии земляника точно есть, слышал, что ягоды и в Аукшайтии.

"Ягод еще немного, часть кустиков цветет, на других ягоды зеленые, но немного спелых набрать можно", – сказал он.

В прошлом году о первых ягодах DELFI писал уже 13 июня.

"В этом году все позже. Лето – позднее, весна была довольно холодной. Прогнозируем, что и черника тоже появится на неделю позже", – сказал Варанавичюс.

Однако он прогнозирует хороший урожай ягод: "Мой прогноз -

урожай земляники будет довольно хорошим. Ягоды только начались".

По словам Варанаускаса торговцы у дороги просят за стакан земляники 3 евро.

"Земляника не дороже литовской клубники: 2,5 – 3 евро за стакан", – подтвердил торговец Ромас. По его словам, в стакане бывает 200-250 г ягод. Он заметил, что люди охотно покупают ягоды и не торгуются.

DELFI напоминает, что 21 июня появлению земляники порадовалась президент Даля Грибаускайте. Она разместила в фейсбуке фото с земляникой в руке.

"Первая земляника – для моей команды", – подписала фото президент.