В Литве обсуждают идею разрешить покупать алкоголь только с банковской картой

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BNS
четверг, 16 марта 2017 г. 19:14
На состоявшейся во вторник встрече с представителями предпринимательских кругов Литвы премьер Саулюс Сквярнялис представил идею разрешить покупать алкоголь только при условии оплаты покупки банковской картой, пишет портал 15min.lt.
© DELFI / Domantas Pipas

"Следует рассмотреть вариант разрешить приобретать алкоголь только при условии оплаты покупки банковскими карточками, ограничить число лицензий, выдаваемых на торговлю алкоголем - все эти меры позволят наблюдать, сокращается ли потребление алкоголя в Литве. Если у нас будет положительный результат, тогда мы сможем отказаться от планов создания специализированных магазинов", - приведены в пресс-релизе Литовской конфедерации предпринимательства слова премьера С. Сквярнялиса.

Глава Литовской ассоциации банков Стасис Кропас сказал, что поддерживает идею премьера С. Сквернялиса, однако он признал, что это потребует инвестиций. Действующие в Литве коммерческие банки хотели бы заменить расчеты наличными расчетами при помощи банковских карт, потому что прогресс в области расчетов посредством банковских карт в Литве - самый слабый в Балтийских странах.

BNS
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