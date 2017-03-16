В Литве обсуждают идею разрешить покупать алкоголь только с банковской картой

На состоявшейся во вторник встрече с представителями предпринимательских кругов Литвы премьер Саулюс Сквярнялис представил идею разрешить покупать алкоголь только при условии оплаты покупки банковской картой, пишет портал 15min.lt.

"Следует рассмотреть вариант разрешить приобретать алкоголь только при условии оплаты покупки банковскими карточками, ограничить число лицензий, выдаваемых на торговлю алкоголем - все эти меры позволят наблюдать, сокращается ли потребление алкоголя в Литве. Если у нас будет положительный результат, тогда мы сможем отказаться от планов создания специализированных магазинов", - приведены в пресс-релизе Литовской конфедерации предпринимательства слова премьера С. Сквярнялиса.

Глава Литовской ассоциации банков Стасис Кропас сказал, что поддерживает идею премьера С. Сквернялиса, однако он признал, что это потребует инвестиций. Действующие в Литве коммерческие банки хотели бы заменить расчеты наличными расчетами при помощи банковских карт, потому что прогресс в области расчетов посредством банковских карт в Литве - самый слабый в Балтийских странах.