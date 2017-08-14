В Литве обмолочена четверть площадей зерновых

"Мы не слишком продвинулись за последние дни, потому что погодные условия не позволяют нам обмолачивать зерно быстрее. Трудно сказать, какие площади обмолочены, но они невелики. Можно говорить примерно о 20-25% площадей, но в такое время жатва обычно подходила к концу, а мы сейчас все еще в начале", - сказал председатель Литовской ассоциации зерноводства Аушрис Мацияускас.
По его словам, шквалы, которые прошлись по всей Литве в последние недели, пока не слишком повлияли на качество зерна. Он не прогнозировал, будет ли урожай зерновых в этом году больше прошлогоднего, однако сказал, что будет достигнут многолетний средний показатель урожая - примерно 5 млн. тонн зерна.
По данным Департамента статистики, в Литве в прошлом году урожай зерновых был 5,71 млн. тонн - на 12% меньше, чем в 2015 году (6,52 млн. тонн).
Литовское зерно традиционно экспортируется в Иран, страны Северной Африки и Западной Европы.