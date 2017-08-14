В Литве обмолочена четверть площадей зерновых

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BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 15:45
Жатва в Литве началась в июле, и на сегодняшний день в стране обмолочено около четверти общих площадей зерновых и рапса, однако работам мешает дождливая погода.
© Reuters/Scanpix

"Мы не слишком продвинулись за последние дни, потому что погодные условия не позволяют нам обмолачивать зерно быстрее. Трудно сказать, какие площади обмолочены, но они невелики. Можно говорить примерно о 20-25% площадей, но в такое время жатва обычно подходила к концу, а мы сейчас все еще в начале", - сказал председатель Литовской ассоциации зерноводства Аушрис Мацияускас.

По его словам, шквалы, которые прошлись по всей Литве в последние недели, пока не слишком повлияли на качество зерна. Он не прогнозировал, будет ли урожай зерновых в этом году больше прошлогоднего, однако сказал, что будет достигнут многолетний средний показатель урожая - примерно 5 млн. тонн зерна.

По данным Департамента статистики, в Литве в прошлом году урожай зерновых был 5,71 млн. тонн - на 12% меньше, чем в 2015 году (6,52 млн. тонн).

Литовское зерно традиционно экспортируется в Иран, страны Северной Африки и Западной Европы.

BNS
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