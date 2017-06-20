В Литве обеспокоены исходом переговоров между ЕС и Великобританией

Тем не менее, они готовятся и к так называемому "жесткому "брекситу", на случай, если Объединённое Королевство не только не пожелает участвовать в финансах сообщества, но и значительно ограничит возможности приезда в страну для трудоустройства, установит более жёсткие правила торговли с ЕС, отмечает деловое издание Verslo zinios.

"Не хочется всё рисовать чёрными красками, но сегодня спокойно думать о будущем не получается. Вопрос "брексит", попытки Франции, Германии и других стран сделать дороже и затруднить нашу работу не укрепляет доверия, ни к существующей ситуации, ни к будущему. Вполне вероятно, что если из-за Великобритании возникнут какие-то большие проблемы, например, там сократится торговля, то часть предприятий будет искать новые рынки для работы", - отметил руководитель фирмы международных перевозок Samarina Миндаугас Каплерис.

"В прошлом году мы в Великобританию продали немалую часть продукции. Правда, из-за колебания курса валют "брексит" для нас стал немалым испытанием, поэтому мы прейскурант переделали с фунтов стерлингов на евро. Не думаем отказываться от этого большого, разнообразного, имеющего большую покупательную способность рынка - надо только научиться справляться с рисками. Всё же неспокойно, чем закончатся переговоры между ЕС и Великобританией", - утверждает директор мебельного предприятия Grafų baldai Кястутис Микалаускас.