В Литве незначительно снизился уровень безработицы

Во втором квартале 2017 г. уровень безработицы составил 7% и, по сравнению с первым кварталом этого и последним кварталом 2016 года снизился на 1%, сообщает Департамент статистики Литвы. Уровень безработицы среди мужчин во втором квартале 2017 г. составил 8,6%, среди женщин – 5,4%.

Уровень безработицы среди молодежи (15–24 лет) составил 13,1%, и за квартал снизился на 1,7%, за год – на 2,6%.

Долговременный уровень безработицы составил 2,6% и за квартал снизился на 0,3%.

Во втором квартале 2017 г. было 102 200 безработных в возрасте 15–74 лет, из них в возрасте 15–24 лет – 15 500.

За квартал число безработных снизилось на 15 500 человек, из них в группе 15–24 лет – на 1500.

В Литве во втором квартале этого года было 38 700 долговременных безработных, это 37,9% от их общего числа.

Уровень занятости в возрастной группе 15–64 лет во втором квартале 2017 года составил 70,6%, за квартал он увеличился на 1,6%, за год – на 1,1%.

Уровень занятости в возрастной группе 15–24 лет во втором квартале 2017 года составлял 31,6%, он увеличился на 2,3%.

Уровень занятости в возрастной группе 55–64 лет во втором квартале 2017 года составлял 66,2%, за квартал он увеличился на 0,9%, за год – на 1,4%.

Во втором квартале 2017 г. в стране был 1 465 000 жителей трудоспособного возраста, это на 2000 больше, чем в первом квартале.

Во втором квартале 2017 г. в Литве работали 1 363 000 человек. За квартал число работающих увеличилось на 17 500, за год – снизилось на 4900.

Во втором квартале 2017 г. работали 102 900 человек в группе 15–24 лет. За квартал количество работающей молодежи увеличилось на 4700, за год – на 300.