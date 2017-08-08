В Литве намечается снизить доступность лотерей

BNS
вторник, 8 августа 2017 г. 18:30
В целях снижения доступности лотерей в Литве намечается разрешить участвовать в них только с 16-ти лет, также планируется ужесточить рекламу лотерей, регламентировать названия лотерей и дизайн их билетов.
© DELFI / Domantas Pipas

Это намечено в выработанной Министерством финансов новой редакции Закона о лотереях. Предлагается, чтобы она вступила в силу с 1 мая 2019 года.

"Цель изменения Закона о лотереях - снижение доступность лотерей, улучшение защиты игроков лотерей, обеспечение прозрачности лотерейной деятельности", - сказал в комментарии для BNS заведующий Отделом по вопросам правотворчества, персонала и общим делам Службы по надзору за игорным бизнесом Арнольдас Дилба.

Запрет на участие в лотереях лицам до 16 лет будет распространяться и на покупку лотерейных билетов, и на само участие в интернет-лотереях, поэтому в последних можно будет участвовать только при условии предварительного заключения договора в письменной или электронной форме. Сейчас ограничений по возрасту для участников лотерей в Литве нет.

На лотерейных билетах намечается запретить использование изображений, связанных с азартными играми, а в названиях лотерей - использовать названия азартных игр. В настоящее время требования к дизайну лотерейных билетов и названиям лотерей не установлены, поэтому организаторы часто дают лотереям названия азартных игр - бинго, покер, рулетка. Кроме того, на лотерейных билетах изображаются связанные с азартными играми символы, например, карты.

"Предлагается запретить рекламу лотерей, которая связывает участие в лотереях с улучшением состояния здоровья, решением личных и финансовых проблем, социальным успехом", - объяснил А.Дилба.

По данным Службы по надзору за игорным бизнесом, в конце первого полугодия этого года лотереи в Литве организовывали 5 крупных компаний и одна небольшая компания. Доходы организаторов лотерей от продажи билетов в этом году составили 42,963 млн. евро - на 7,9% больше, чем в январе-июне 2016 года (39,826 млн. евро).

BNS
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Бизнес

В Литве намечается снизить доступность лотерей

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