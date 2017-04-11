В Литве может измениться "лицо" баров и ресторанов

Со следующего года в барах не останется упоминаний брендов производителей алкогольных напитков и другой атрибутики на бокалах, мебели, а если пожелаете выпить в баре или ресторане вина или чего-то еще – ничего не узнаете ни о его качествах, ни о происхождении и др., поскольку работники не смогут предоставлять подобную информацию. Такая картина станет обычным явлением, если парламент Литвы примет поправки к закону об алкоголе.

Парламент и правительство обсуждают введение полного запрета на рекламу алкоголя. Такой запрет по сути изменит лицо баров, кафе и ресторанов, а Литва станет единственной страной ЕС, где в барах не будут упоминаться бренды производителей алкоголя.

Представители Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов и Легального бизнес-альянса сказали, что последствия таких предложений ощутят не только действующие в Литве бары и рестораны, но и туристы, а также все общество.

По словам директора бара Cheers pub Паулюса Любертаса, в обществе проблемы обычно связаны с бытовым пьянством, поэтому предлагаемые ограничения нецелесообразны.

"Цель предложения казалось бы благородная – уменьшение употребления алкоголя и последствий связанных с пьянством, однако больше проблем происходит из-за употребления алкоголя дома, где-то на реке или в гараже у друзей. В бары ходят культурные клиенты, здесь нет проблем, которые нужно решать. Мы побуждаем к умеренному употреблению алкоголя, если клиенты выпили слишком много – мы их не обслуживаем, предлагаем вызвать такси, провожаем до двери, прощаемся. Думаю, эти предложения нецелесообразны, поскольку отсутствие рекламы и упоминания брендов в баре ничего не дает. Если приходит клиент выпить пива, он его выпьет", – сказал он.

Глава бара опасается, что эти предложения нанесут вред его бизнесу, поскольку придется менять интерьер, посуду и оборудование.

"Для малого бизнеса это большой финансовый ущерб и бессмысленное разбрасывание деньгами, поскольку это проблему не решит", – сказал он.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что сегодня Служба контроля за алкоголем и табаком заверила ее, что внутренняя реклама в барах и ресторанах, вероятно, будет разрешена, но ее беспокоит, что пока все на уровне разговоров, а в законе не изложено.

"Это приятно слышать, но хотелось бы видеть в оформлении закона, пока в 29 статье сказано, что запрещена реклама во всех проявлениях", – сказала она.

По словам Шишкаускене, пока в проектах сказано, что "зарегистрированные бренды рекламой не считаются", но неясно, что это значит: "Могут заставить все бренды вина или виски, например, записать черным на белом фоне. Вот тогда повеселим весь мир".

Однако, в соответствии с выводами правительства от 3 апреля, связанными с поправками к закону о контроле над алкоголем, предлагают оставить в силе действующие сейчас установки в связи с тем, что не считается рекламой. Их предлагают дополнить утверждением, что реквизиты маркировки на упаковке и таре не считаются рекламой; не считается рекламой экспонирование напитков, подгруппа, категория напитка, страна-производитель, географическая ссылка, название производителя или бренд, цена и пр. рекламой не считаются.

Шишкаускене беспокоит и то, что по новым правилам могут запретить продажу алкоголя в нестационарных кафе: "Это значит, что у уличных кафе заберут лицензию на продажу алкоголя".

По словам главы Альянса легального бизнеса Ромаса Апульскиса, способы решения проблемы алкоголизма должны быть адекватными и направленными на решение проблемы.

"Решение проблемы алкоголизма сложная, решить ее одними запретами вряд ли получится. Если вспомнить историю, 30 лет назад, в СССР рекламы практически не было, но разве не было алкоголизма? Думаю, ответ всем ясен. Проблема с употреблением алкоголя кроется не в барах, надо выяснить, что люди пьют дома, как и почему, тогда можно принимать решения, которые помогут решить проблемы", – сказал он.

"Если отложить эмоции и посмотреть на цифры, то в Литве в барах выпивают 10% алкоголя, а в Великобритании - 70% от всего оборота. нас люди вообще редко ходят в рестораны и еще меньше пьют там, поскольку алкоголь там в 2-3 дороже, чем в магазинах, это основная причина. Если люди хотят напиться, в ресторанах они этого не делают", – сказал вице-президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Гедиминас Бальнис.