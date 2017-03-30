В Литве могут построить комплекс лазерных исследований на 700 млн. евро

Однако, как отмечает литовская деловая газета Verslo zinios, министерство образования и науки еще рассматривает возможность членства в этом европейском консорциуме.

Литовская ассоциация лазеров получила приглашение присоединиться к Инфраструктуре экстремального света консорциума междисциплинарных лазерных исследований, центры которой уже создаются в Венгрии, Чехии и Румынии, а в каждом из них устанавливается различное лазерное оборудование, предназначенное для специфических научных исследований.

Вице-министр образования и науки Гедрюс Вилюнас сообщил, что сейчас министерство рассматривает возможность строительства такого центра в Литве. Вклад Литвы в это строительство может оставить около 10-15% от 700 млн. евро.