В Литве могут построить комплекс лазерных исследований на 700 млн. евро

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 11:45
Представители лазерной индустрии Литвы строят планы по поводу того, чтобы в стране был построен комплекс лазерных исследований на сумму в 700 млн. евро, который бы финансировала Еврокомиссия.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Однако, как отмечает литовская деловая газета Verslo zinios, министерство образования и науки еще рассматривает возможность членства в этом европейском консорциуме.

Литовская ассоциация лазеров получила приглашение присоединиться к Инфраструктуре экстремального света консорциума междисциплинарных лазерных исследований, центры которой уже создаются в Венгрии, Чехии и Румынии, а в каждом из них устанавливается различное лазерное оборудование, предназначенное для специфических научных исследований.

Вице-министр образования и науки Гедрюс Вилюнас сообщил, что сейчас министерство рассматривает возможность строительства такого центра в Литве. Вклад Литвы в это строительство может оставить около 10-15% от 700 млн. евро.

BNS
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