В Литве хотят уточнить нанесенный советской оккупацией ущерб

Еще в 2000 году, после принятия Сеймом закона, обязывающего правительство вести переговоры с Москвой об оккупации, был подсчитан нанесенный Литве ущерб. Он был оценен в 20 млрд. долларов.

По прошествии семнадцати лет, ЦИГСЖЛ, на основе опыта латвийских ученых, хочет уточнить эту сумму. По словам директора центра, после проведения дополнительного исследования, можно будет подготовить окончательные, обобщающие ущерб от оккупации выводы, но все стоит на месте, поскольку не находят эксперта, который хотел бы работать за среднюю зарплату.

"Такого работника мы не находим (...), а делать исключения именно для этой работы и платить ему в три, четыре раза больше было бы неэтичным в отношении наших других работников. Почему такую привилегию нужно именно для этой работы? Если наша общая зарплата сотрудников совсем другая", - сказала глава центра Терезе Бируте Бураускайте.

По ее словам, в соседней Латвии для подсчета ущерба от оккупации была создана специальная, постоянно действующая правительственная комиссия, которая ежегодно именно на эту работу получает средства.

Пять лет назад в Литве также была создана комиссия, которая должна была координировать план действий по подсчету ущерба от оккупации. Однако работа так и не началась.

"Государства Балтии очень по разному, однако считали и считали этот ущерб уже четверть века, 25 лет назад была инициатива, были найдены деньги и в 1994,1995,1996 годах, собирая документы из разных учреждений, в конце концов он был суммирован. Если правительство видит сейчас в этом подсчете смысл и хочет действительно сделать эту работу до конца, и утвердить своим каким-нибудь постановлением, могли бы выделить, не думаю, что это какие-то большие деньги, и закончить эту работу", - утверждает член комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас.

Министры юстиции стран Балтии в 2015 году подписали декларацию, в которой обозначена цель подсчитать понесенный от советской оккупации ущерб, требовать его возмещения и оценки преступлений советов в международном масштабе.