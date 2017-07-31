В Литве хотят сократить потребление сахара

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения литовец Витянис Повилас Андрюкайтис приветствует усилия по сокращению потребления сахара в Литве. В связи с рассматриваемыми в Литве налоговыми мерами комиссар призывает согласовать эту инициативу с Польшей и другими Балтийскими странами.

"Есть страны, которые сотрудничают и ввели такой же налог эффективно, есть страны которые его ввели, а потом отозвали, есть страны которые ввели только на определенные продуты, но на самом деле тенденция введения такого налога все больше получает позитивное одобрение, поскольку показатели ожирения, особенно среди детей, высоки", - сказал BNS В. П. Андрюкайтис.

В Литве мнения экономистов, политиков о пользе введения дополнительного налога на сахар разошлись, а министр здравоохранения Аурелиюс Верига акцентирует, что пока есть только идея, никаких решений нет - анализируется опыт других стран, идет обсуждение с бизнесом, чтобы сектор добровольно обязался снизить количество сахара и соли в определенных продуктах.

Еврокомиссар отметил, что дополнительное обложение налогом сахара следует приветствовать, однако в условиях общего рынка трудно точно рассчитать последствия.

"Комиссия позитивно смотрит на усилия регулировать факторы риска, и употребление сахара путем введения налоговых рычагов, однако следует выяснить, не создаст ли это какие-либо последствия в регионе. Поскольку мы приобретаем продукции в соседних странах, я бы приветствовал бы совместные усилия Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по налогообложению сахара", - подчеркнул В. П. Андрюкайтис.