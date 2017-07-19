В Литве цены на жилье растут быстрее, чем в других странах ЕС

Годовой рост цен на жилье в Литве в начале этого года был самым быстрым в Евросоюзе (ЕС), сообщает Eurostatas.

В первом квартале этого года, по сравнению с январем-мартом 2016 г., жилье в Литве подорожало на 10,2%. Еще больше жилье подорожало только в Чехии (12,8%).

В Латвии жилье за год подорожало на 10,1%, в Эстонии - на 7,7%.

За квартал - в первом квартале этого года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, цены на жилье в Литве увеличились на 1,5%, в Латвии - на 2,8%, в Эстонии - снизились на 0,1%.

Во всем ЕС цены на жилье в среднем увеличились на 4,5%, а за квартал - 0,7%.