В Литве цены на жилье растут быстрее, чем в других странах ЕС

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BNS
среда, 19 июля 2017 г. 15:31
Годовой рост цен на жилье в Литве в начале этого года был самым быстрым в Евросоюзе (ЕС), сообщает Eurostatas.
The river Neris in Vilnius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В первом квартале этого года, по сравнению с январем-мартом 2016 г., жилье в Литве подорожало на 10,2%. Еще больше жилье подорожало только в Чехии (12,8%).

В Латвии жилье за год подорожало на 10,1%, в Эстонии - на 7,7%.

За квартал - в первом квартале этого года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, цены на жилье в Литве увеличились на 1,5%, в Латвии - на 2,8%, в Эстонии - снизились на 0,1%.

Во всем ЕС цены на жилье в среднем увеличились на 4,5%, а за квартал - 0,7%.

BNS
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