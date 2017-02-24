В литовском небе Finnair обходит Air Baltic и "Аэрофлот"

BNS
пятница, 24 февраля 2017 г. 19:00
В прошлом году в литовском воздушном пространстве чаще других летали самолеты финской авиакомпании Finnair, латвийской Air Baltic, российского "Аэрофлота", немецкой Lufthansa.
© Organizacijos nuotr.

По данным литовской компании диспетчерских услуг Oro navigacija, Finnair выполнила в воздушном пространстве Литвы 23,5 тыс. (10% рынка), Air Baltic - 19,1 тыс. (8%), "Аэрофлот" - 17,8 тыс. (8%), а Lufthansa - почти 17,2 тыс. (7%) полетов.

На пятом месте была ирландская Ryanair, которая выполнила в литовском воздушном пространстве 11,7 тыс рейсов.

В 2016 году Oro navigacija предоставила услуги 230,9 тыс. воздушным судам - на 1,6% больше, чем в 2015 году. Из них транзитом следовали 175,2 тыс. самолетов (75,9% всех рейсов).

BNS
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Бизнес

В литовском небе Finnair обходит Air Baltic и "Аэрофлот"

В литовском небе Finnair обходит Air Baltic и Аэрофлот
В прошлом году в литовском воздушном пространстве чаще других летали самолеты финской авиакомпании Finnair, латвийской Air Baltic, российского "Аэрофлота", немецкой Lufthansa.

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