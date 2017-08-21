В Латвии в магазин ходят чаще, но тратят меньше, чем литовцы

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rus.DELFI.lv
понедельник, 21 августа 2017 г. 10:31
По сравнению с июнем в июле средние расходы семей в трех государствах Балтии изменились мало. В Эстонии рост составил 0.4 процента — до 508 евро. В Латвии и Литве произошел маленький спад, соответственно — до 396 евро (- 1,7% ) и 381 евро (- 2,1%), сообщает Baltmi.
© DELFI / Andrius Ufartas

Средняя покупательская картина в июле по сравнению с июнем изменилась в трех странах по-разному. В Эстонии и Латвии средняя корзина уменьшилась — на 3.3 %, до 14.7 евро, и на 5.2 %, до 10 евро соответственно. В Литве показатель вырос на 1.6 %, до 11.9 евро.

Покупательские привычки в трех странах остаются в целом похожими. В Эстонии среднее количество расходов на семью самое высокое, а латвийские покупатели посещают магазины чаще других.

В исследовании отражаются расходы на продукты, напитки, непродовольственные товары, табак, лекарства, развлечения и топливо. Расходы на услуги и жилье не учитываются. Средняя покупательская корзина — это средние расходы за одно посещение магазина.

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