В Латвии — самый высокий в странах Балтии уровень безработицы среди молодежи

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rus.DELFI.lv
пятница, 28 апреля 2017 г. 08:07
В Латвии в прошлом году был самый высокий уровень молодежной безработицы среди стран Балтии, свидетельствуют данные Eurostat, охватывающие 275 регионов ЕС.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В Латвии в возрастной группе от 15 до 24 лет уровень безработицы составлял 17,3%, и это на 0,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.

В Эстонии уровень безработицы среди молодежи составлял 13,4% (+0,3 процентных пункта), в Литве — 14,5% по сравнению с 16,3% годом ранее.

В среднем в ЕС уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 24 лет составлял 18,7%, что на 1,6 процентных пунктов меньше, чем в 2015 году.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в ЕС был в испанском регионе Мелилья (69,1%), а самый низкий — в германской Швабии (4,3%).

Страны Балтии из-за своих малых размеров в отчете на регионы не делятся.

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