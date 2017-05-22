В крупных городах все больше строек, в регионах – затишье

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ru.DELFI.lt
понедельник, 22 мая 2017 г. 08:57
В настоящее время тенденции на литовском рынке жилья диктуют всего несколько мэрий: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга и Неринга. В этих городах и их районах постоянно растет число жителей, а вместе с тем и работников, пишет LRT.
Statybų aikštelė
© Shutterstock

Самый большой прирост – в столице, где работает рекордное количество людей – около 300 000. В этих регионах растет и спрос на жилье. По словам аналитиков, строительство в прошлом году было активнее, чем перед кризисом, но если тогда люди покупали жилье с целью перепродажи, то сейчас его покупают для себя, поэтому растет спрос на коттеджи и собственные дома.

Однако эксперты подчеркивают, что эти тенденции показывают разницу между крупными городами и регионами, где строительство в упадке, а число жителей сокращается. Также явно просматривается огромное неравенство в доходах, что ограничивает возможности людей в связи с покупкой жилья.

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Бизнес

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Statybų aikštelė
В настоящее время тенденции на литовском рынке жилья диктуют всего несколько мэрий: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга и Неринга. В этих городах и их районах постоянно растет число жителей, а вместе с тем и работников, пишет LRT.

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