В конкурсе на строительство Rail Baltica - новые подрядчики из Польши

Впервые в проекте инфраструктуры Литвы намерены участвовать крупнейшие польские группы по строительству инфраструктуры Warbud и ZUE, которые заключили договор об объединенной деятельности. Warbud вместе с компанией Lakaja ранее реконструировали Дворец Поцеев в Вильнюсе, в котором находится посольство Польши. По данным BNS, заявки на участие в конкурсе также подали консорциум французских компаний по прокладке дорог Eurovia Lietuva и Eurovia, латвийская компания A.C.B. вместе с BMGS, консорциум литовских Panevezio statybos trestas, Panevezio keliai и Siauliu plentas, компания Hidrostatyba вместе с Leonhard Weiss и Autokausta, а также консорциум Gelezinkelio tiesimo centras и Kauno tiltai. Новый конкурс на строительство этого участка объявлен в июне - после того, как в апреле из-за слишком высоких цен предприятие прекратило конкурс на строительство трех участков Rail Baltica и реконструкции дороги в пределах Каунасской гидроэлектростанции.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.