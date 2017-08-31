В конкурсе на строительство Rail Baltica - новые подрядчики из Польши

Заявки на участие в объявленном второй раз государственной железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги") конкурсе на строительство участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica от Каунаса до Палемонаса подали 6 участников.
© DELFI

Впервые в проекте инфраструктуры Литвы намерены участвовать крупнейшие польские группы по строительству инфраструктуры Warbud и ZUE, которые заключили договор об объединенной деятельности.

Warbud вместе с компанией Lakaja ранее реконструировали Дворец Поцеев в Вильнюсе, в котором находится посольство Польши.

По данным BNS, заявки на участие в конкурсе также подали консорциум французских компаний по прокладке дорог Eurovia Lietuva и Eurovia, латвийская компания A.C.B. вместе с BMGS, консорциум литовских Panevezio statybos trestas, Panevezio keliai и Siauliu plentas, компания Hidrostatyba вместе с Leonhard Weiss и Autokausta, а также консорциум Gelezinkelio tiesimo centras и Kauno tiltai.

Новый конкурс на строительство этого участка объявлен в июне - после того, как в апреле из-за слишком высоких цен предприятие прекратило конкурс на строительство трех участков Rail Baltica и реконструкции дороги в пределах Каунасской гидроэлектростанции.

BNS
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