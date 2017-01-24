В Клайпеду зашел самый длинный в истории порта танкер

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BNS
вторник, 24 января 2017 г. 13:45
Во вторник в Клайпедский порт зашел самый длинный в истории порта танкер - длина танкера Ridgebury Captain Drogin составляет 285,41 метра.
Laivas „Ridgebury Captain Drogin“
© Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nuotr.

"Число заходящих в Клайпедский порт судов в последние годы сокращается, однако сами суда становятся больше. В прошлом году в порт зашло 6898 судов, из них 448 судов - длиной более 200 метров. По сравнению с 2015 годом в порт зашло на 160 судов меньше, но увеличились их параметры", - сказал для пресс-релиза капитан порта Адомас Алякна.

Танкер Ridgebury Captain Drogin под флагом Маршалловых Островов пришвартовался у причала нефтепогрузочной компании Klaipedos nafta - на него будет погружено 90 тыс. тонн мазута.

В прошлом году длина самого длинного заходившего в порт танкера Hrvatska была 280,98 метра.

В 2015 году в порт зашло 215 судов длиной более 200 метров, а в 2014 году - 198 таких судов.

BNS
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