В Клайпеду зашел самый длинный в истории порта танкер

"Число заходящих в Клайпедский порт судов в последние годы сокращается, однако сами суда становятся больше. В прошлом году в порт зашло 6898 судов, из них 448 судов - длиной более 200 метров. По сравнению с 2015 годом в порт зашло на 160 судов меньше, но увеличились их параметры", - сказал для пресс-релиза капитан порта Адомас Алякна.

Танкер Ridgebury Captain Drogin под флагом Маршалловых Островов пришвартовался у причала нефтепогрузочной компании Klaipedos nafta - на него будет погружено 90 тыс. тонн мазута.

В прошлом году длина самого длинного заходившего в порт танкера Hrvatska была 280,98 метра.

В 2015 году в порт зашло 215 судов длиной более 200 метров, а в 2014 году - 198 таких судов.