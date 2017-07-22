В Клайпеду прибывает новый груз СПГ

В субботу в Клайпеду прибывает новый груз сжиженного природного газа (СПГ).

Немногим более половины груза СПГ, который в целом составляет 140 тыс. кубометров, будет предназначено компании торговли газом Litgas. Последняя на своем сайте сообщает, что на этом газовозе для нее будет доставлено 75,9 тыс. кубометров.

Оставшаяся часть, по данным BNS, будет предназначена для йонавского производителя удобрений Achema. Обе компании закупают газ у норвежской компании Statoil.

Другой поставщик газа - компания Lietuvos duju tiekimas (LDT) закупает газ у американских компаний Koch Supply & Trading, Cheniere Marketing International и Natural Gas Fenosa.