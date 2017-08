По информации портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess прибыл в Клайпедский порт в 6 часов 30 минут. По данным BNS, груз в объеме 140 тыс. кубометров газа предназначается йонавскому производителю удобрений Achema, который закупает газ у норвежской Statoil. Другая компания Litgas, также закупающая газ у этой норвежской компании, на своем сейте не сообщает о том, что должна доставить груз. В последний раз груз СПГ в Клайпеду прибыл на минувшей неделе, тогда в Литву впервые был доставлен американский газ, который был поставлен американской Cheniere Marketing International для компании поставки газа Lietuvos duju tiekimas (LDT).

