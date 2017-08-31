В четверг в Клайпеду прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ).
© DELFI / Orestas Gurevičius

По информации портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess прибыл в Клайпедский порт в 6 часов 30 минут.

По данным BNS, груз в объеме 140 тыс. кубометров газа предназначается йонавскому производителю удобрений Achema, который закупает газ у норвежской Statoil. Другая компания Litgas, также закупающая газ у этой норвежской компании, на своем сейте не сообщает о том, что должна доставить груз.

В последний раз груз СПГ в Клайпеду прибыл на минувшей неделе, тогда в Литву впервые был доставлен американский газ, который был поставлен американской Cheniere Marketing International для компании поставки газа Lietuvos duju tiekimas (LDT).

BNS
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