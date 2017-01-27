В Клайпеду прибудет второй малогабаритный газовоз с СПГ

Эту информацию подтвердил BNS представитель по связям с общественностью литовской компании торговли газом Litgas Паулюс Якутавичюс.

"Газовоз должен прибыть в воскресенье вечером", - сообщил BNS П. Якутавичюс.

Он сказал, что не может раскрыть информацию об объеме СПГ, который будет перекачан на судно и отравлен Skangass в другие порты.

Первый такой газовоз был закачан в Клайпеде в начале января. Тогда сообщалось, что будет перевалено около 15 тыс. кубометров СПГ, а Litgas подсчитала, что это принесет около 130 тыс. евро выручки терминалу и порту.

По трехстороннему договору Statoil продает СПГ в малых объемах покупателям газа, а Litgas и Lietuvos dujų tiekimas предоставляют услуги моделирования и балансирования на терминале СПГ и в сети газопроводов. Это было предусмотрено в долгосрочном договоре, подписанном в 2014 году со Statoil.