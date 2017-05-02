В Клайпедский порт пришел новый груз СПГ

В понедельник в Клайпедский порт пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежского нефтегазового концерна Statoil, показывают данные портала marinetraffic.com.

Это уже седьмой груз СПГ в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года. Груз предназначен для производителя удобрений Achema.

Газовоз Arctic Princess доставил в Клайпеду около 140 тыс. кубометров газа.

Предприятие по поставкам газа Litgas, которое тоже покупает газ Statoil, на своем сайте не сообщает, что в понедельник для него поступил газ, так что груз СПГ должен быть предназначен только для Achema. Сам завод удобрений или контролирующий его концерн Achemos grupe не комментируют детали покупки и доставки газа.

Первый груз СПГ для Achema был доставлен в середине апреля. Ранее предприятие сообщало, что норвежский газ оно намерено завозить через терминал СПГ не в период отопительного сезона, когда он должен быть дешевле газпромовского газа.