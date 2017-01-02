В Клайпеде впервые загружают газовоз с СПГ

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BNS
понедельник, 2 января 2017 г. 17:16
В Клайпедском порту впервые загружается судно, перевозящее сжиженный природный газ (СПГ). До сих пор суда лишь привозили СПГ на терминал, однако на сей раз идет закачка газа с терминала на судно.
LNG Terminal
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

Это первый небольшой газовоз, заполненный в Клайпеде, в рамках подписанного в сентябре соглашения Litgas, Lietuvos duju tiekimas и норвежской Statoil. На судно Coral Energy будет закачено до 15 тыс. кубометров СПГ.

На сайте marinetraffic.com сообщается, что газовоз скандинавского поставщика природного газа Skangass прибыл в Клайпеду около 6 часов 30 минут.

Пресс-секретарь оператора терминала СПГ-компании Klaipedos nafta Индре Милинене сообщила BNS , что закачка газа потребует 48 часов.

В рамках трехстороннего договора Statoil продает СПГ в малых объемах, а Litgas и Lietuvos duju tiekimas предоставляют услуги модулирования и балансирования на терминале СПГ и в сети газопроводов. Это было предусмотрено в долгосрочном договоре, подписанном компаниями со Statoil в 2014 году в виде дополнительного бонуса Литве.

BNS
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