В Клайпеде планируют построить крематорий

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ELTA
четверг, 12 января 2017 г. 08:50
В Клайпеде планируют реконструкцию похоронного бюро Aterna на ул. Йонишкес. Там планируют открыть линию для кремации, пишет Vakarų ekspresas.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Согласно подсчетам, ежегодно там смогут сжигать останки 8000 умерших.

Правда, пока разрешение на подобную реконструкцию не получено, но компания уже начала все необходимые процедуры.

Надеются, что реконструкция здания начнется в этом году. Самый оптимистический план таков: в следующем году клайпедчанам уже не потребуется возить покойных на кремацию в Кедайняй или в Ригу.

"Мы провели исследование и заметили тенденцию, что в Клайпеде ежегодно растет потребность в таких услугах. 10 лет назад наше бюро возило на кремацию в Ригу 20-30 клайпедчан, а в 2015 г. - уже 118. Во всем городе в 2015 году на кремацию увезли около 300, в 2016 г. – 400 покойников", – рассказала директор Aternа Виталия Румбайтене.

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