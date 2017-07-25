В Каунасе строят новый ресторан McDonalds

В Старом городе Каунаса начато строительство нового ресторана McDonald’s, пишет Kas vyksta Kaune.

На перекрестке ул. Пуоджю и проспекта им. Короля Миндаугаса, на заброшенной территории работы сейчас идут полным ходом, первых посетителей ресторан готовится принять в конце этого года.

Это будет третий ресторан McDonalds в Каунасе.

Ранее компания сообщала, что до конца 2017 года в Литве откроют два новых 2 ресторана McDonald’s, всего в Литве будет 13 ресторанов этой сети.

В следующем году McDonald‘s планирует инвестировать около 7 млн. евро в развитие сети в Литве, а в 2017–2019 гг. в странах Балтии – больше 14 млн. евро. Надеются, что до конца 2019 г. сеть в Литве расширят до 39 ресторанов. До конца 2017 г. большую часть ресторанов McDonald‘s в странах Балтии обновят в соответствии с новой концепцией - оборудуют киоски самообслуживания.

За работы отвечает компания Agentus.