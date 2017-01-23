В Каунасе будет открыт модернизированный автовокзал

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BNS
понедельник, 23 января 2017 г. 14:22
После модернизации, которая длилась больше года, 24 января откроется Каунасский автовокзал. На вокзале будет действовать подземная стоянка для машин, посылочный терминал самообслуживания, торговый центр и рестораны.
© Kas vyksta Kaune nuotr.

"Для нас это не только стройка века, это жизненное событие – мы долго этого ждали. Всякое было, но сегодня действительно приятный момент, у нас будут великолепные пространства, красивая архитектура. Мы надеемся на множество пассажиров, это здание простоит не одну сотню лет", – сказал 23 января гендиректор Kautrа Линас Скарджюкас.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис поблагодарил авторов проекта за сотрудничество в ходе приведения в порядок окрестных улиц и быструю реализацию такого важного проекта.

"Говорят, театр начинается с гардероба, а город – с автовокзала", – сказал мэр.

В помещении автовокзала будет действовать зал ожиданий, кассы, камера хранения, турагентство, кафе. Планируют оборудовать небольшую библиотеку. Там будут кассы самообслуживания, система для слепых.

Стоимость реконструкции – около 9 млн. евро. Здания архитектора Гинтараса Балчитиса построила компания Autokausta.

BNS
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