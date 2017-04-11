В Каунас идет немецкий гигант, который создаст 250 рабочих мест

Hella - немецкий производитель автомобильных деталей, построит в Каунасе завод – в течение трех лет удастся инвестировать до 30 млн. евро и трудоустроить 250 человек.

Hella планирует построить в Каунасе комплекс площадью 7000 кв. м, в котором будут производить детали для автомобилей разных марок. Завод планируют открыть в середине 2018 г.

Компания Hella входит в число 40 крупнейших производителей автомобильных деталей и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний в Германии. В 35 странах в компании работают около 35 000 человек, из них 6000 работают в сфере исследований и развития.