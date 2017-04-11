В Каунас идет немецкий гигант, который создаст 250 рабочих мест

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ELTA
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:20
Hella - немецкий производитель автомобильных деталей, построит в Каунасе завод – в течение трех лет удастся инвестировать до 30 млн. евро и трудоустроить 250 человек.
Kaunas
© DELFI / Rafael Achmedov

Hella планирует построить в Каунасе комплекс площадью 7000 кв. м, в котором будут производить детали для автомобилей разных марок. Завод планируют открыть в середине 2018 г.

Компания Hella входит в число 40 крупнейших производителей автомобильных деталей и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний в Германии. В 35 странах в компании работают около 35 000 человек, из них 6000 работают в сфере исследований и развития.

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